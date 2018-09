Venerdì 21 Settembre 2018, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Rischio frane e smottamenti, a Sarno arrivano 5600 mila euro per mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza con canali e briglie. È la città della frana del 5 maggio 1998, con aree di zona rossa , ad alto rischio, ed una perimetrazione di interi quartieri ai piedi del monte Sarno. È il ministero dell’Ambiente, per il tramite della Regione Campania, ha finanziato la progettazione degli interventi definitivi e residuali di messa in sicurezza delle aree a monte della città, il cui progetto ha un costo complessivo stimato intorno agli 8 milioni di euro. Si tratta, dunque, della prosecuzione delle opere di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.A spiegarlo è l’assessore alla manutenzione con delega alla ricostruzione post frana, Gaetano Ferrentino. «È un segnale di attenzione verso la città che si sposa con altri fondi stanziati dall’ex commissariato per l’emergenza idrogeologica. Ci avviamo con un lavoro fatto di grande attenzione alla chiusura di una pagina importante per la nostra città, ossia la ricostruzione definitiva delle opere e messa in sicurezza delle aree a rischio».