Fratture dopo una caduta, dirigente chiede 50mila euro al Comune

Ha chiesto un risarcimento di diverse migliaia di euro un dipendente del Comune di Scafati, all'Ente stesso, per un incidente avvenuto nel dicembre del 2018. L'infortunio sarebbe stato causato dalle pessime condizioni del manto stradale. Il giudizio è stato fissato per il prossimo 2 dicembre, dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore. La donna, secondo la ricostruzione da lei stessa fatta assisista dal proprio elgale, stava camminando a piedi in via Martiri d’Ungheria.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Francesca prima dice sì e poi vota: in abito da sposa al... LE ELEZIONI Battipaglia, a fuoco gli ulivi secolari del candidato sindaco di... LE ELEZIONI Astone già sindaco: a Ogliastro l'unico candidato supera... IL CASO Boom visite e atti di vandalismo «Piazza Libertà va...

Ad un tratto inciampò in un tratto dove erano presenti blocchi per convogliare la pioggia. In particolare, il punto in cui avvenne l'incidente sarebbe risultato particolarmente inclinato, fuori norma e, a giudizio della donna, prodotto di una mancata manutenzione della strada. Ai tempi la gestione era in mano alla commissione prefettizia che ha preceduto l’attuale amministrazione comunale. Inoltre, le condizioni ambientali erano particolarmente avverse, con illuminazione pubblica completamente assente e la scarsissima visibilità che mise in difficoltà la donna, che una volta caduta ebbe problemi a rialzarsi per un forte dolore al braccio. Al punto da richiedere il soccorso del 118. In ospedale le fu riscontrata una forte contusione alla spalla destra e una frattura scomposta dell’omero. La donna fu a quel punto sottoposta ad intervento chirurgico. Dovette, infine, affrontare un lungo periodo di riabilitazione e una mobilità mai completamente riacquisita, subendo danni morali e fisici, anche permanenti, che le hanno condizionato la normale quotidianità. La richiesta di risarcimento si aggira intorno ai 50mila euro.