«Friday For Sarno»: protesta contro i crimini ambientali

Giovedì 26 Settembre 2019, 22:47

Il "Friday For Future" diventa "Friday For Sarno". In piazza per protestare contro i crimini ambientali, soprattutto dopo il grave incendio che ha distrutto il monte Saretto. Una iniziativa partita dalle condivisioni sui social e che, ha già avuto numerose adesioni. Anche la vicinanza del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Domani, 27 settembre, alle ore 8:30 l'inizio del corteo dall'area antistante il Commissariato di Polizia di Stato; poi alle ore 10, assemblea cittadina in Piazza 5 Maggio. "In seguito agli eventi disastrosi che hanno colpito la nostra comunità, - si legge in una nota - in data 24 settembre 2019, in assemblea autoconvocata da "l'Unione degli studenti", insieme alle altre associazioni ed organizzazioni attive sul territorio quali Branco Solidale, Nuova Officina, Legambiente, Associazione Terravecchia, la Càveà, Genitori Democratici, gli Scout, la pro Loco, la protezione Civile "I Sarrastri", Forum dei Giovani, la Gioventù Francescana, si è deciso di aderire al corteo "Friday for Sarno" per porre in evidenza proposte e per discutere della tematica ambientale".