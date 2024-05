Sono cominciati lo scorso fine settimana e proseguiti ieri mattina, i primi interrogatori a seguito della maxi inchiesta condotta dalla Procura di Nocera Inferiore, su di una presunta maxi frode da 300 milioni di euro e che ha condotto al sequestro preventivo di quasi 53 milioni di euro.

In molti hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere mentre c’è chi ha fatto dichiarazioni spontanee, riguardo ad accuse specifiche contestate dall’organo inquirente. Il Gip aveva disposto misure cautelari per nove persone, tra carcere e domiciliari, insieme ad un divieto di dimora. Le accuse contestate, per oltre 200 capi d’accusa, sono di associazione per delinquere, riciclaggio, frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e responsabilità amministrativa da reato degli enti.

L’inchiesta vede indagate 82 persone, con base logistica a San Valentino Torio e diverse ramificazioni nell’Agro nocerino sarnese, così come nel resto della regione e in altre parti d’Italia. L’indagine si era sviluppata, tra l’altro, da una circostanza del tutto estranea ai fatti contestati. Ovvero, da controlli su una donna, la quale in un procedimento penale aveva presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio, nonostante avesse un reddito di lavoro dipendente per un importo di circa 90mila euro. I fatti vanno dal 2017 al 2020. Negli episodi dove viene contestata l’accusa di riciclaggio, la Guardia di Finanza della compagnia di Scafati aveva rilevato come gli indagati, pur di ostacolare l’identificazione del denaro proveniente da reati tributari, aveva messo a disposizione una serie di carte postepay per ricevere una serie di bonifici, da diverse migliaia di euro. Importi che andavano dai 5 ai 10mila euro.

Quei numerosi prelievi di denaro servivano, in sostanza, ad ostacolare l’identificazione del denaro. L’operazione Alveare ha visto il coinvolgimento di 64 persone fisiche e 28 società.