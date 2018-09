Venerdì 21 Settembre 2018, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro frontale nella notte lungo la strada statale di Teggiano. Due auto per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Una ragazza di 25 anni di Teggiano è rimasta gravemente ferita, prima portata all'ospedale di Polla e poi trasferita a Vallo della Lucania. Meno grave l'altra conducente dell'auto.