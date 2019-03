Domenica 3 Marzo 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 07:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha attivato immediatamente i posti di blocco in tutta la zona dell’alto Carmine per far fronte alle richieste di sicurezza di residenti e commercianti dopo il raid avvenuto in via Guadalupo ad orario di chiusura dei negozi. Nel mirino di una coppia di balordi, probabilmente originari dell’Est europeo, è finita un fruttivendolo della zona. Il malcapitato si è visto piombare all’interno del negozio due persone incapucciate e armate di pistola le quali, puntandogli l’arma al volto, lo hanno costretto a consegnargli l’incasso della giornata: circa 200 euro. Poi sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Volanti, la Scientifica e anche la Squadra mobile che ora è al lavoro per identificare i due rapinatori. Con molta probabilità degli stranieri, così come raccontato dalla vittima. Si lavora dunque sulle immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di individuare il mezzo a bordo del quale i due sono fuggiti per risalire anche alla loro identità.