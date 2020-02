Va a trovare la figlia e scompare nel nulla. C’è grande apprensione ad Angri per Antonio Pascale, 62enne titolare di una pescheria in piazza don Enrico Smaldone. L’uomo, originario di Torre Annunziata, è sparito dallo scorso 19 febbraio e del suo caso si sta occupando anche il programma «Chi l’ha visto?».

Secondo le informazioni fornite dai familiari, che stanno vivendo ore drammatiche nella loro abitazione di Torre Annunziata, domenica scorsa Antonio si è recato alla stazione centrale di Napoli e ha preso il treno per Grosseto, per andare a trovare la figlia. Ma ha avvisato del suo arrivo solo lunedì pomeriggio. Poi martedì ha telefonato alla moglie, per informarla che sarebbe rientrato a casa solo il giorno seguente. Dopo che la figlia lo ha accompagnato in stazione, assicurandosi che il padre prendesse il treno regionale per Torre Annunziata, di lui si sono perse le tracce. A casa però Antonio non ha mai fatto ritorno, facendo scattare l’allarme e la segnalazione alle forze dell’ordine. A lanciare l’appello sui social network sono stati la sorella e il figlio del pescivendolo; per loro sono ore di angoscia.

L’ABBIGLIAMENTO

Il giorno della scomparsa Antonio indossava un borsello da uomo, gilet smanicato nero, felpa di colore scuro, pantaloni a gamba larga blu e scarpe da ginnastica blu scuro con suola bianca. Antonio è molto conosciuto in città perché col padre gestiva una storica pescheria in via Giudici. Poi dopo la sua scomparsa si è trasferito in piazza Don Enrico Smaldone, per continuare l’attività in proprio. Da giorni aveva destato sospetti tra i clienti della pescheria e i residenti di piazza Don Enrico Smaldone, la chiusura dell’attività dove negli ultimi tempi era affiancato da una nipote. Riservato e dalla battuta facile, Antonio è riuscito a farsi apprezzare proprio per queste sue caratteristiche. Ma negli ultimi tempi sembra, secondo chi frequentava la pescheria, che qualcosa si fosse incrinato; insistenti le voci di problemi economici, che forse potrebbero essere all’origine della decisione di allontanarsi da casa.

