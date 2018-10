Fucile nascosto in camera da letto, condannati marito e moglie

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 18:48

NOCERA INFERIORE. Erano stati arrestati per un fucile trovato in casa, nascosto in un armadio. I carabinieri lo avevano scoperto dopo aver trovato il figlio della coppia in strada, con uno spinello. La volontà di verificare se poi nell'appartamento vi fosse altra droga, aveva poi condotto a ben altra scoperta. Sono stati condannati entrambi, ora, dai giudici del collegio del tribunale di Nocera Inferiore, con l'accusa di ricettazione e detenzione di arma da fuoco. Sono A.S. , 55enne nocerino e L.I. , di 53 anni. Entrambi di Nocera Inferiore. Per l'uomo, la condanna è stata di 2 anni e 4 mesi di reclusione, mentre per la donna 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa. La procura, nella sua requisitoria, aveva chiesto condanne più alte per entrambi gli imputati. I due erano assistiti e difesi dall'avvocato di fiducia, Francesco Vicidomini. I controlli dei carabinieri risalgono al 17 gennaio 2015: nell'appartamento fu trovata una doppietta calibro 16, posta in un armadio della camera da letto e nascosta sotto i vestiti. L'arma, ritenuta clandestina, aveva la matricola abrasa, con le canne mozzate e il calcio tagliato. Tutte circostanze che ne impedivano di verificarne la provenienza.