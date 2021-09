Fucile rubato in casa con munizioni, pena di 1 anno e 6 mesi di carcere

E' stato giudicato colpevole e condannato ad un anno e sei mesi con rito abbreviato per l'accusa di detenzione di armi e munizioni W.N. , 36enne di Pagani, arrestato nei mesi scorsi dopo un accertamento nato da una fonte confidenziale, con una successiva perquisizione domiciliare eseguita dai militari in un'abitazione lungo via Tramontano.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Ripresa, nuovo allarme: 350 docenti fragili: «Incognita... L'AMBIENTE Salerno, a spasso tra i rifiuti Covid: sono 8 ogni chilometro IL LUTTO Gianandrea Ferrajoli morto a 41 anni: malore in Corsica, era un... IL PREMIO Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, ecco l'elenco dei vincitori

Le verifiche svolte nell'appartamento riconducibile al paganese portarono alla scoperta di un fucile rubato a Caserta, con quaranta cartucce, pronte per l'uso, tutto detenuto illegalmente. L'arma con i colpi fu sequestrata, con l'esecuzione in flagranza di reato e l'attività coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. L'uomo, con precedenti a carico, fu ristretto agli arresti domiciliari e successivamente, dopo il processo per direttissima, rimesso all'obbligo di firma dal tribunale di Nocera Inferiore, fino all'attuale decisione del gup con la scelta del rito. L'uomo, difeso dall'avvocato Bonaventura Carrara, rispondeva di detenzione di arma e relativo munizionamento. Il controllo fu svolto dai carabinieri della tenenza di Pagani, impegnati quotidianamente in attività di repressione contro reati predatori e legati allo spaccio di stupefacenti sul territorio.