Anziano arrestato dai carabinieri a Contursi. A casa di un uomo, 63enne di Contursi, i carabinieri della stazione di Campagna, hanno rinvenuto un’arma da fuoco perfettamente funzionante ed una trentina di munizioni detenute illegalmente. Il fucile era ben nascosto su un armadio nella camera da letto dell’anziano che è stato arrestato per detenzione abusiva di arma e ricettazione. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno effettuato l’operazione di controllo con i colleghi della stazione di Campagna hanno appurato che il fucile, marca Beretta calibro 16, detenuto dall’anziano era stato rubato nel 2005 e lo hanno sequestrato insieme alla munizioni. Ora il fucile verrà sottoposto ad una serie di controlli balistici per appurare se è stato utilizzato negli ultimi quindici anni ovvero da quando è stato denunciato il furto dell’arma. Dopo gli accertamenti di routine all’anziano è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari in attesa che avvenga il rito direttissimo.

