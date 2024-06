Grave incidente domestico ieri mattina in località Tufariello al confine tra Auletta e Salvitelle. A causa di una fuga di gas, intorno alle otto del mattino, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma e una piccola esplosione che ha colpito un 78enne di Auletta, imprenditore agricolo in pensione. L’uomo è rimasto ferito in modo grave a causa delle ustioni importanti che ha riportato.

APPROFONDIMENTI Cavour, nel cantiere eterno

un salottino dei senzatetto Maestro morto a Vallo della Lucania durante il Tso, niente risarcimenti ai familiari Salerno: Verde pubblico, Natella risponde alle contestazioni ad Isam

Il personale del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Curto di Polla e poi è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Mangieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme e bonificare la cucina. La fuga di gas e il ritorno di fiamma si sono, infatti, registrati al piano terra dell’abitazione, in fiamme - secondo quanto emerso e ricostruito - sono andati diversi mobili e suppellettili presenti all’interno dell’appartamento.

Inoltre è stato necessario anche l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l’accaduto. Le condizioni del 78enne, molto noto nel Vallo di Diano e nell’area del Tanagro, sono sotto stretto controllo da parte dei medici partenopei. «È salito in ambulanza con le sue gambe», ha comunque riferito il vice sindaco di Auletta. Non è stato, purtroppo, l’unico incidente che si è registrato ad Auletta nelle ultime ore. In località Lontrano, zona di montagna del piccolo borgo tanagrino, infatti, un trattore con a bordo un giovane rumeno si è ribaltato. Sarebbe potuta andare molto peggio ma per fortuna il conducente del veicolo agricolo se la è cavata solo con alcune fratture.

L’uomo è stato curato prima dal personale del 118 e poi trasferito nel vicino ospedale di Polla e curato in pronto soccorso. Il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione.