È fuga verso le scuole paritarie. Nel Salernitano, negli ultimi tre anni è stato registrato un picco di studenti che hanno deciso di sostenere l’esame di maturità in scuole paritarie. L’aumento è di 500 diplomati in più rispetto all’anno scolastico 2016/2017. La situazione dell’ultimo triennio di studi, è stata fotografata dall’Ufficio scolastico provinciale. A luglio scorso si sono diplomati alle scuole paritarie 3mila e 643 studenti salernitani, di cui 400 in regime di privatisti. Ma il dato che colpisce è il raffronto con quanto avvenuto tre anni fa, quando i diplomati furono 3mila e 150 nell’anno scolastico 2016/2017.



Il dato è in crescita e in vista del prossimo esame di maturità si prevede un nuovo incremento. Da qui l’innalzamento di controlli al fine di garantire la massima regolarità agli esami. Le prove di maturità infatti si svolgono nelle scuole paritarie con commissioni miste composte dai docenti interni ed esterni, proprio come in tutte le scuole. Una fuga verso le paritarie che è in forte aumento di anno in anno che non coglie di sorpresa l’Ufficio scolastico regionale. In vista del prossimo esame di Stato scattano accertamenti sulla regolarità del funzionamento delle scuole paritarie. Registri di classe, frequenze e iscrizioni al vaglio degli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale nell’ambito di una indagine disposta dell’amministrazione.



Si tratta di verifiche “mirate” che rendono l’idea del livello di attenzione presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, pronta e “vigile” a mettere in luce irregolarità, a tutela degli studenti e delle famiglie. Le ispezioni, disposte dal direttore generale Luisa Franzese, andranno avanti fino a maggio, proprio alla vigilia dei prossimi esami di maturità. L’obiettivo è assicurare la regolarità delle operazioni di accesso agli esami degli studenti che figurano attualmente iscritti a scuole paritarie. Già un anno fa l’amministrazione regionale aveva revocato lo status di paritaria a due scuole del salernitano. Al vaglio degli ispettori del Ministero saranno registri di classe, diari degli insegnanti e tutti gli elenchi degli iscritti per avviare verifiche e accertare la sussistenza del parametro di scuole paritarie. Attenzione anche ai corretti percorsi di alternanza scuola-lavoro.



Nel salernitano sono 67 le scuole superiori paritarie. E stando ai dati del Provveditorato sembra che siano sempre più preferite dagli studenti maturandi. © RIPRODUZIONE RISERVATA