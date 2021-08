In fuga dalle spiagge: «Rifiuti, olio e chiazze nel mare-pattumiera»

Sporco è l'aggettivo più ascoltato sulle spiagge salernitane e anche quello più letto sui social per descrivere le condizioni in cui versa il mare. Da Torrione a Mercatello, da giorni, lo specchio d'acqua ha perso l'azzurro, per colorarsi di grigio e di marrone, con chiazze ampie, bolle e, alle volte, rifiuti. Non è una novità: se ne parla ogni anno, in particolare tra fine luglio e inizio agosto, quando gli arenili si riempiono e anche la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati