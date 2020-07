Pantaloni di jeans, canottiera nera, sneakers ai piedi, capelli molto corti, muscoloso e massiccio di corporatura, con in mano una mazza. Così ieri mattina un giovane di 23 anni si è presentato in via Garibaldi a Nocera Inferiore. Gridava frasi sconnesse ed era visibilmente confuso. Incurante del traffico, la strada poi è stata chiusa, si è messo al centro della carreggiata agitando il bastone. I passanti, numerosi a quell’ora, sono fuggiti nei negozi e nei bar. Sul posto sono arrivate due auto dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Hanno cercato di convincere il giovane a fermarsi. «Ve ne dovete andare», è stata la risposta.



Ultimo aggiornamento: 10:45

Nel frattempo sul posto sono arrivati anche uomini del commissariato di polizia. Il giovane imperterrito ha continuato la sua marcia dirigendosi verso piazza Guerritore. A quel punto le forze dell’ordine hanno deciso di bloccarlo. Ne è nata una violenta colluttazione con un carabiniere scaraventato a terra mentre l’uomo cercava di reagire e farsi spazio. Tutto è finito tra i tavolini di un bar. Per renderlo innocuo ci sono voluti dieci tra carabinieri e poliziotti. Intorno tanta gente tra curiosi e impauriti, con telefonini pronti a scattare foto e video che ora navigano sui social. Reso innocuo ed ammanettato è stato affidato ai sanitari di un’ambulanza del 118. È stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un Tso, trattamento sanitario obbligatorio. Al pronto soccorso si sarebbero fatti curare anche alcuni degli uomini intervenuti. Il giovane ha precedenti penali per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.. Ieri mattina si era allontanato da Villa Chiarugi. Ad inviarlo nella struttura psichiatrica era stato il tribunale di Avellino per una misura cautelare.