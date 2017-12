Domenica 31 Dicembre 2017, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 06:45

PELLEZZANO - Suonavano le campane a festa all’uscita del feretro di Alessandro Farina, il tredicenne deceduto il 27 dicembre all’ospedale Ruggi di Salerno e per la cui morte sono state aperte due inchieste (una penale con sette indagati, l’altra interna al nosocomio). Ieri pomeriggio l’ultimo saluto al piccolo nella chiesa Santa Maria delle Grazie della frazione Capriglia a Pellezzano. Mentre gli amici, ben conoscendo la passione di Alessandro per le moto e i motorini, hanno dato gas ai loro ciclomotori per un arrivederci al loro amico, ponendo un casco sulla bara bianca. Un ricordo che rimarrà nel tempo a segnare un legame di amicizia che non si potrà spezzare nemmeno con la morte.Nessuno riesce ancora a farsene una ragione, forse solo ieri si è fatto i conti con la dura realtà della perdita di un giovane appena tredicenne. Forse, solo durante le esequie, alla vista di quel feretro, si è capito che era tutto vero. E le parole di don Biagio Napolitano, che ha officiato la cerimonia, hanno cercato di lenire, per quanto possibile, quella sofferenza. «Un dolore tanto grande che può trovare risposte solo nella fede per andare avanti» ha sottolineato rivolgendosi alla famiglia di Alessandro. Mentre il parroco, don Luigi Pierri, ha ricordato il tragico momento in cui ha appreso la notizia della tragedia. Quando la mamma del piccolo gli ha chiesto disperata: «Fatelo risvegliare».