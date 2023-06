L'ultimo saluto all'ex sindaco di Cava de' Tirreni Alfredo Messina

Cava de’ Tirreni stamattina ha dato l’ultimo saluto ad Alfredo Messina, già sindaco della città metelliana tra il 2001 e il 2005. Nella Concattedrale di Santa Maria della Visitazione, il rito funebre è stato officiata da don Rosario Sessa, il quale, nella sua omelia, si è soffermato sulla figura di Alfredo Messina, una persona caratterizzata sempre dal sorriso e dalla gentilezza, oltre che dalla professionalità nello svolgere la propria mansione istituzionale. Nato a Cava il 9 maggio del 1944, dopo essere stato per oltre vent’anni a capo dell’Ufficio legale del Comune metelliano, intraprese l’attività politica nel 1995 quando si candidò con il CCD alla provincia di Salerno, risultando il secondo dei non eletti. L’anno seguente diede vita all’associazione culturale Confronto, poi tramutata in movimento politico, con la quale partecipò alle elezioni amministrative del 1997, conquistando un posto in consiglio comunale.

Nel 2001 Alfredo Messina, nel frattempo passato con Forza Italia, fu il candidato sindaco di una parte del centro destra (Forza Italia e CCD), vincendo al ballottaggio, con quasi il 56% dei voti, contro la coalizione di centrosinistra capeggiata da Franco Musumeci. Oltre ai suoi parenti più stretti, alle esequie erano presenti numerose personalità del mondo politico e forense, dai sindaci precedenti, in particolare Raffaele Fiorillo, a quelli successivi, Luigi Gravagnuolo (che succedette proprio a Messina nel 2006), all’attuale primo cittadino Servalli. Presenti, tra gli altri, anche il viceministro degli esteri, Edmondo Cirielli, e l’ex europarlamentare Alfonso Andria. Nutrita anche la rappresentanza di avvocati, capeggiati dal presidente dell’Ordine di Salerno, Gaetano Paolino.