Dora Lagreca, l'ultimo straziante saluto: «Mandaci una cartolina e tu che ridi»

Palloncini bianchi, rose bianche, un lungo applauso e tanta commozione e incredulità. Questa l'atmosfera all'uscita della bara di Dora Lagreca - la 30enne morta a Potenza dopo essere precipitata da un balcone - al termine del rito funebre svoltosi nella piccola chiesa di Santa Maria di Loreto della frazione Arena Bianca di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Dora giù dal balcone, chat con l’amica: «È... LA TRAGEDIA Dora, domani i funerali a Potenza, sul balcone è caccia a... POTENZA Dora, l'amico del compagno a Storie Italiane: «Lei era... IL GIALLO Dora giù dal balcone a Potenza, in una foto l'ultimo... IL GIALLO DI POTENZA Morte di Dora: i Ris nella casa dei fidanzati a caccia di indizi su...

Uno striscione davanti alla chiesa di Arena Bianca, "Mandaci una cartolina e una ridente foto di te", così gli amici di Dora hanno voluto salutare la trentenne che ha perso la vita la scorsa settimana Potenza, dopo un volo da 12 metri e sulla cui dinamica si sta indagando. La bara bianca è stata accolta e salutata da migliaia di persone. All'uscita dalla chiesa rose e palloncini bianchi. E un lungo applauso.

Dora Lagreca, originaria di Montesano sulla Marcellana, è morta nella notte fra l'8 e il 9 ottobre, dopo essere precipitata da un balcone, al quarto piano di una palazzina di via di Giura. Il fidanzato, Antonio Capasso, 29 anni, non presente ai funerali, conviveva con la vittima ed è ora indiziato di istigazione al suicidio in quanto un'unica persona presente al momento della tragedia. Anche al termine dei funerali diversi amici di Dora si sono mostrati perplessi sull'ipotesi del suicidio suffragando quanto già sostenuto nei giorni scorsi dal sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi, il quale aveva detto all'Ansa:« Ci sembra molto strano che Dora possa aver compiuto un gesto estremo decidendo di farla finita».