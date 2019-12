Fuochi illegali, militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile comandati dal capitano Andrea Semboloni hanno denunciato F. G., pregiudicato, per detenzione abusiva di materiale esplodente.



Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al commercio e detenzione abusiva di manufatti pirotecnici in occasione delle prossime festività, nel pomeriggio di ieri, a seguito di perquisizione domiciliare nei confronti F.G. venivano rinvenuti e sequestrati numerosi artifizi. In particolare i circa 100 kg di materiale pirotecnico di vario tipo venivano illecitamente detenuti all’interno dell’abitazione di F.G. ubicata al piano terra di un condominio di 4 piani.

Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA