Venerdì 28 Settembre 2018, 20:09

EBOLI - I frati vietano i fuochi d'artificio per la festa di San Cosma e Damiano. A spararli ci pensa un pregiudicato ebolitano.Fuochi si, fuochi no. Per la festa di San Cosma e Damiano i frati francescani avevano deciso di risparmiare i soldi dei botti per aiutare le famiglie bisognose.La scelta non è stata accolta favorevolmente da molti fedeli che hanno reclamato il ripristino della vecchia tradizione: i fuochi pirotecnici a conclusione della festa.A disobbedire ai frati ci hanno pensato un pregiudicato ebolitano che, ieri sera, conclusa la festa religiosa, si è diretto sulla collina che sovrasta il santuario di San Cosma e Damiano e ha sparato un gran numero di fuochi pirotecnici. «Come vi avevo promesso vi ho regalato i fuochi. Io ci tengo alle tradizioni», è stato l'annuncio web del fuochista disobbediente.Dopo un mese di polemiche (fuochi si, fuochi no) la festa è finita in maniera salomonica: gli ebolitani hanno avuto i botti pirotecnici che desideravano, i frati hanno risparmiato i soldi da devolvere alle famiglie bisognose, gli animalisti non hanno protestato (i fuochi non erano eccessivamente rumorosi).