Mercoledì 23 Ottobre 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 06:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta l’uomo che lunedì sera si è dato fuoco in un garage in via Maiori, a Cava de' Tirreni. Nella mattinata di ieri M.S., 54enne di professione imbianchino è morto dopo il trasferimento a Napoli al Centro Grandi Ustioni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, provato da una grave forma di depressione, si è chiuso nel suo garage e dopo essersi cosparso il corpo di benzina, si è dato fuoco. Sono stati alcuni passanti e gli stessi residenti del posto ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti per primi i sanitari del 118 che hanno cercato di entrare nel garage con l’ausilio di estintori, recuperati in un magazzino della zona. L’uomo era avvolto dalle fiamme e dal fumo. Pochi minuti e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia.Pur tra grandi difficoltà, l’uomo è stato strappato alle fiamme, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Gli agenti, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia hanno supportato gli operatori nelle operazioni di soccorso. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo, i medici hanno prestato le prime cure, ma da subito hanno pensato di trasferirlo a Napoli. Per i sanitari napoletani le sue condizioni sono apparse subito disperate. I familiari dell’imbianchino hanno raggiunto l’ospedale specializzato per le ustioni per stare vicino al loro congiunto. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo soffriva da tempo di depressione.