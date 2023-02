Fuoco nella notte in un bar, avviata indagine dei carabinieri

Incendio in un bar a Pagani, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il lavoro d'indagine mira a scoprire se l'incendio sia stato di natura dolosa.

L'episodio risale alla scorsa domenica notte, in via Madonna di Fatima. E' il bar Olimpia l'attività colpita da un principio di incendio, forse innescato da liquido infiammabile.

Il rogo ha provocato danni enormi al bar. Il primo ad intervenire era stato il proprietario, nel tentativo di domare le fiamme. Poi erano giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, che sono riusciti a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'attività.

I carabinieri indagano sull'accaduto, non tralasciando alcuna ipotesi per ricostruire la dinamica dei fatti. Forse fatti di natura personale o l'ipotesi del racket, così come di un corto circuito o di una causa di natura accidentale.