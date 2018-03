Mercoledì 28 Marzo 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 06:55

Adesso viene tirato in ballo lo share. Il giorno dopo l’infervorare delle polemiche per la tappa salernitana del programma di Concita De Gregorio, è il sindaco Enzo Napoli a ridimensionare FuoriRoma. Se il primogenito di Vincenzo De Luca, Piero, si unisce al coro di proteste parlando di «offese inaccettabili», il primo cittadino usa un metodo più sottile: colpisce negli ascolti la trasmissione, a suo dire seguita da «uno sparuto gruppo di cittadini». L’obiettivo è chiaro: sottrarre forza e incisività alla puntata andata in onda domenica sera per limitarne la credibilità.A due giorni dalla messa in onda del programma di Rai3 che, girando per le città italiane, racconta le storie di politici e amministratori che stanno cambiando il Paese, la polemica non accenna a scemare. In mattinata è il sindaco Enzo Napoli che, a margine di una conferenza stampa sullo sviluppo urbanistico e turistico della fascia costiera, torna sull’argomento.«Lo sparuto gruppo di cittadini che hanno guardato la televisione, mi dicono ci sia stato uno share decisamente basso – rimarca il primo cittadino - si saranno fatti un’idea di quanta pervicacia e quanta ingiustizia sia contenuta in questo programma». In effetti, lo share fatto registrare dalla puntata salernitana di FuoriRoma è il più basso della nuova stagione: 3.5% per un totale di circa 894mila spettatori. Sette punti di share in meno rispetto al 4.2% delle due precedenti puntate, con tappa ad Augusta e a Savona, seguite da 1milione117mila spettatori la prima e da 1milione e 119mila la seconda.