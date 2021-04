Furbetti del cartellino, blitz al Comune di Angri

Angri - Timbrano il cartellino e si allontanano dal Comune per commissioni. Blitz antiassenteismo dei carabinieri della locale stazione questa mattina a piazza Crocifisso. I militari hanno controllato ingressi e uscite dei dipendenti, acquisendo all'ufficio personale i dati del rilevatore di presenze, utilizzato dagli impiegati per strisciare il badge prima di prendere servizio. E alla fine del turno di lavoro. I controlli sono scattati in seguito a una dettagliata denuncia.