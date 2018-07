Martedì 3 Luglio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 23:12

Individuati e sanzionati. Una raffica di multe hi-tech pronta a bussare a casa dei salernitani che pensavano di farla franca. Ben 40 contravvenzioni per abbandono incontrollato e volontario di rifiuti saranno notificate nei prossimi giorni ai trasgressori. Gli sporcaccioni pensavano di non essere visti agendo in zone isolate, ma l’occhio elettronico li ha colpiti in flagranza mentre ricoprivano di rifiuti le strade, i viali e aree adiacenti a chiese e scuole. Dopo qualche settimana di indagini gli autori degli abbandoni hanno un nome, cognome e indirizzo di residenza. Hanno insomma le ore contate. Per loro è scattata la mano pesante per un valore complessivo di 20mila euro di multe elevate.Nel mese di giugno a Salerno si è registrata una recrudescenza del fenomeno di abbandono di spazzatura: almeno un salernitano al giorno si è reso responsabile della violazione amministrativa di deposito di rifiuti incontrollato con conseguente creazione di microdiscariche sul territorio comunale. Gli abbandoni di multimateriale e persino organico, oltre a deturpare le strade, rischiano anche di causare un danno all’ambiente con l’aggravante del gran caldo.