Furgone carico di refurtiva ritrovato a Eboli dalla polizia municipale

Un furgone carico di materiale edile è stato trovato dai vigili urbani nella pineta di Eboli. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio e gli agenti della polizia locale di Eboli, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, hanno appurato che si tratta di un veicolo rubato a Ogliastro Cilento.

I caschi bianchi stavano effettuando una serie di controlli, in litoranea, per prevenire furti e rapine e hanno individuato il furgone stracolmo di materiale edile a ridosso della pineta. Appena sono giunte le forze dell'ordine un gruppo di stranieri che era affianco al veicolo è fuggito via. Il furgone e il materiale edile è stato restituto all'imprenditore di Ogliastro Cilento che aveva subito il furto.