Furgone parcheggiato male, lo affronta con un'ascia: condannato a 4 mesi di carcere

È stato giudicato colpevole e condannato a quattro mesi di reclusione al termine del processo un uomo di Pagani, finito sotto accusa per un’aggressione, verificatasi nel giugno del 2016, consumata con l'utilizzo di un’ascia contro il vicino di casa.

La vicenda giudiziaria riguardava la prima accusa di violenza privata, per aver proseguito - secondo le contestazioni della Procura di Nocera Inferiore - un alterco verbale contro il suo contendente, titolare di una ditta di alimentari.

La conseguenza fu la distruzione del vano caldaia per una questione di parcheggio, punita con la condanna in primo grado. A seguire, la seconda contestazione di porto in luogo pubblico di arma impropria, cioè l’ascia, annullata dall’intervenuta prescrizione. La questione era nata per un furgone posizionato "male" dalla vittima. L'imputato, 63enne, aveva a quel punto contestato tale circostanza nei riguardi del vicino di casa, con un litigio che sfiorò quasi conseguenze tragiche, vista l'arma utilizzata. La denuncia dei carabinieri di Pagani condusse poi la Procura ad aprire un procedimento contro l'uomo, che giorni fa è stato condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione.