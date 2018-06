Mercoledì 6 Giugno 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 06:20

CAPACCIO PAESTUM - Anche il veicolo di una troupe della Rai è finito nel mirino dei ladri che nei fine settimana fanno man bassa nelle auto parcheggiate lungo il litorale e nella zona archeologica di Paestum. La troupe si trovava in spiaggia, al lido Beach Club 93, per fare delle riprese per una puntata della trasmissione Sereno Variabile dedicata alla zona in cui si trovano i templi. Mentre il conduttore storico della trasmissione Osvaldo Bevilacqua e la troupe, sabato pomeriggio, erano in spiaggia a lavorare, i “soliti ignoti” hanno sfondato il vetro del furgone e portato via il borsello di uno degli operatori con all’interno il portafogli. Fortunatamente non hanno preso attrezzature che erano all’interno del furgone. L’operatore, amareggiato per l’accaduto, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri.