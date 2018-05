Martedì 29 Maggio 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 14:55

Terrore a Montecorvino Pugliano. Quattro persone, due coppie di fratelli, ieri sera si sono picchiate per strada in via Rossi. I passanti hanno allertato i carabinieri che hanno soccorso due fratelli colpiti alla testa con una mazza da baseball che è stata sequestrata dai militari, diretti dal maggiore Erich Fasolino. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Salerno e sono stati ricoverati in prognosi riservata. I quattro litiganti sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri che sono ancora a lavoro per scoprire il motivo della rissa.