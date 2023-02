Da Furore a Furore. Spopola sui social il tormentone sanremese delle sorelle Iezzi, per tutti Paola e Chiara, e con annesso viralissimo balletto. Un ritorno tra i più attesi sul palco dell'Ariston, a 26 anni dalla prima, coperte di paillettes dalla testa ai piedi. Ma quanto tempo è passato dai primi passi? Dal debutto acqua e sapone nel 1997 (e prima ancora coriste di Max Pezzali) alla successiva svolta sexy si contano oltre cinque milioni di dischi venduti e tour sold out, a tirare goal nel campionato del pop internazionale, e tutto condensato in un decennio, quello che precede l’inattesa separazione - assenza.

Un distacco dovuto al periodo buio di Chiara, finalmente alle spalle. E adesso infiammano di nuovo il pubblico, non solo festivaliero, che le ha elette le più importanti popstar italiane. Ne sa qualcosa Giovanni Milo, sindaco di Furore, che propone un omaggio particolare al duo iconico anni '90, giocando col nome della località.

Così scrive il primo cittadino, in una lettera a favor di fan: «Gentilissime Paola e Chiara. Sono l'avv. Giovanni Milo, Sindaco di un Comune della Costa Amalfitana che si chiama Furore. Si, Furore, proprio come il bellissimo brano che avete portato all'ultimo Festival di Sanremo. Saremo veramente lieti di premiare la vostra scelta di dare al brano il nome del nostro paese che tanto ci sta a cuore, e pertanto vorremmo chiedervi di essere nostre ospiti in una data da concordare, al fine di omaggiarvi, in unione tra la bellezza della vostra canzone e i luoghi incantati, patrimonio dell'umanità Unesco, che contraddistinguono il nostro meraviglioso ed unico paesaggio. Spero che accettiate la nostra proposta per continuare a fare insieme Furore».

Le regine del pop coglieranno l’invito? D'altronde le favole, per essere tali, prevedono un lieto fine. Che rinascita sia!