Furti a scuola, tesoretto ritrovato in un garage

Blitz dei carabinieri nel centro storico di Scafato, in particolare in una traversa poco distante da piazzetta Sansone, dove è stato ritrovato materiale rubato in alcune scuole del territorio. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio dai militari del tenenza di via Oberdan che hanno rinvenuto diverse Lim (lavagne interattive multimediali) ed altro materiale didattico trafugato in colpi denunciati da diverse scuole. Tutto era nascosto in un garage della zona. Il materiale in questione sarebbe stato rubato in alcune scuole del territorio. Ci sono accertamenti in corso finalizzati a stabilire chi abbia rubato quelle lavagne e chi le abbia poi nascoste nel garage del centro storico. I militari dovranno prima di tutti identificare il proprietario del locale dove è stata trovata la merce rubata. Ieri sera i carabinieri del reparto di via Oberdan hanno sentito diverse persone, compresi i dirigenti delle scuole che avevano denunciato il furto del materiale. La refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari. Intanto si cerca di capire chi abbia rubato le lavagne. Gli investigatori non escludono che ad agire possano essere stati dei tossicodipendenti della zona, i quali avrebbero venduto poi le lim e l’altro materiale rinvenuto nel garage per procurarsi contanti per la droga. Sono stati diversi i furti nelle scuole del territorio denunciati ai carabinieri nelle ultime settimane.