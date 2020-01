© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di 10 anni dai furti che avrebbe commesso, finisce a processo. Si tratta di un 28enne napoletano, residente in un campo nomadi, accusato di quattro episodi registrati in altrettanti comuni. Anche nella provincia di Salerno . Ma anche del napoletano, così come gli contesta la Procura di Nocera Inferiore , che ha ottenuto il rinvio a giudizio per R.D. accusato di furto aggravato in abitazione.. Il primo colpo fu commesso a Mercato San Severino , a marzo del 2010, con la razzia in un’abitazione di svariati anelli d’oro da uomo e da donna, collier con orecchini, bracciali di valore e catenine, insieme alla somma di 700 euro. Il gruppo entrò forzando la finestra della camera da letto. Pochi giorni dopo, il doppio colpo in provincia di Napoli , quando in due case di due distinti comuni differenti, il gruppo rubò televisori, computer, macchine fotografiche, dell’oro ed una seconda somma pari a 500 euro in contanti. Secondo le indagini della procura, partite a seguito delle denunce dei proprietari degli appartamenti depredati, anche in quelle due occasioni furono forzati gli infissi delle due abitazioni.Fu poi la volta dell’Agro nocerino, il 18 marzo dello stesso anno, nello specifico, con un quarto raid consumato nel comune di Sarno . Il gruppo si introdusse in un’abitazione in via Pagliuocco, dopo aver forzato la serratura di una porta d’ingresso secondaria, portando via due orologi di marcae un paio di occhiali da sole. Durante i quattro colpi commessi, ricostruiti nei dettagli dalle forze dell’ordine, sarebbe stato presente anche il giovane di 28 anni, finito ora a giudizio. L’accusa è in concorso, seppur il giovane sia stato l’unico ad essere identificato, attraverso accertamenti tecnici e specifici, con sopralluoghi effettuati sui luoghi del reato.