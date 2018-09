Domenica 30 Settembre 2018, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saccheggi di rifiuti e cartoni davanti ai supermercati. E invasione di accattoni che prendono di mira i clienti. La polizia municipale intensifica i controlli dove si stanno registrando presidi sempre più insistenti di accattoni, venditori di calzini e mendicanti. Da domani gireranno vigili urbani in borghese. Ma a preoccupare è l’aumento di furti di carta e cartone davanti alle rivendite commerciali. È accaduto ieri mattina in pieno giorno davanti ad un supermercato di via Robertelli. Nei pressi di un ingresso secondario è stata individuata una famiglia rom che scavalcando una cancellata apriva sacchi neri del supermercato. La scena non è sfuggita ai passanti che hanno invitato uno dei rom ad allontanarsi e a smetterla di aprire i sacchetti. Secondo alcuni residenti non è la prima volta che accade una situazione del genere. A via Abella Salernitana, a via Robertelli, a via Pietro del Pezzo sono in atto da diverse sere furti di carta, cartoni e multimateriale davanti ai portoni dei condomini