Lunedì 26 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 07:16

Funamboli, agili nelle arrampicate e silenziosi nei sopralluoghi che effettuano quasi sempre di notte. Avvolti dal buio è più difficile essere individuati. Bande di tre o quattro persone composte principalmente da cittadini est-europei. Bande che dai rioni collinari - dove dagli inizi del mese di gennaio hanno fatto una vera e propria razzia di tutto quello che hanno incontrato sulla loro strada, dai preziosi ai generi alimentari - si starebbero spostando verso la zona di Torrione dove nelle ultime ore cresce l’allarme furti in casa.A testimoniare lo spostamento, le impronte di mani e piedi trovati da alcuni proprietari di appartamenti che ieri mattina hanno individuato le tracce lasciate nel corso di quelli che, probabilmente, sono dei veri e propri sopralluoghi svolti nel corso della nottata tra sabato e domenica. Ci sono manate sulle finestre, chiare impronte di piedi sull’erba dei giardini pertinenziali, suppellettili fuori posto. Segnali che indicano chiaramente il passaggio dei malviventi in alcune abitazioni private, principalmente piani bassi. È accaduto in alcuni palazzi di Torrione alto, per la precisione sulla strada che collega Torrione con lo svincolo di Sala Abbagnano. Zona perfetta per colpire e scappare verso tangenziale e autostrada. Analoghe segnalazioni proverrebbero anche da Sala Abbagnano con villette e palazzine in cui, dalle 17 in poi, le persone si barricano dentro per paura di ritrovarsi i ladri in casa. Ma a giudicare da quanto denunciato, godrebbero d’attenzione anche palazzi con impalcature come nel caso di quelli su lungomare Tafuri nei pressi del bar Marconi.