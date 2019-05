Lunedì 20 Maggio 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 06:30

Notte di paura a San Pietro: sono tornati i ladri, forse gli stessi che da due settimane stanno tenendo sotto scacco le frazioni di Rotolo, la Maddalena e San Pietro. Sabato notte, mentre l’anziano proprietario stava dormendo, sono entrati in casa ed hanno portato via soldi ed altri oggetti preziosi. Un altro furto in una villa nella vicina frazione dell’Annunziata dove la famiglia era fuori casa. La banda ha colpito nonostante circa 15 uomini, residenti in zona, avessero organizzato un servizio di ronde. Fino all’alba due volante della polizia, di cui una in borghese, dirette dal vicequestore Immacolata Acconcia, hanno pattugliato la zona. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a scappare, nascondendosi nel bosco.I residenti sono esasperati ed hanno avviato una raccolta di firme. Una sorta di petizione da presentare al sindaco Vincenzo Servalli per chiedere al prefetto di Salerno di potenziare gli organici delle forze dell’ordine. Eppure secondo gli investigatori non si può parlare di emergenza (visto il numero dei furti), ma quello che “inqueta” è che i colpi si sono concentrati in una stessa zona della città. Ad essere colpiti sono state le frazioni di Rotolo, San Pietro, Maddalena e Annunziata. E non solo nonostante il pattugliamento delle principale arterie da parte della polizia i ladri non sono stati beccati. Questo vuol dire con ogni probabilità che i ladri si trovano sul posto. Hanno una base che gli consente di colpire e scappare anche a piedi tra i boschi e le sterpaglie. Il servizio di ronde, organizzato dai residenti, è una decisione “estrema” molto discutibile: mette a rischio l’incolumità di coloro che vi partecipa e finisce per compromettere il buon esito delle indagini.