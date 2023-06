La nuova escalation di furti che da settimane sta interessando la valle metelliana ha riacceso i riflettori sul tema sicurezza. Nell’ultimo periodo i ladri sembrano aver preso di mira le abitazioni della frazione Santa Lucia a Cava de' Tirreni. In particolare in località Monticelli nei giorni scorsi si sono verificati furti in appartamento tanto da costringere i residenti a coordinarsi tra loro per segnalare movimenti sospetti.

Domenica scorsa il Comitato Monticelli ha organizzato una riunione a cui è stato invitato anche il movimento politico de La Fratellanza, sollecitato dai cittadini a promuovere e chiedere, agli organi preposti alla sicurezza, provvedimenti tra cui una migliore presenza delle forze dell’ordine fino al potenziamento di sistemi di video sorveglianza sul territorio. Rispetto alla forte domanda di potenziamento delle forze dell’ordine in città il consigliere Luigi Petrone ha assunto con i presenti l’impegno di sensibilizzare l’amministrazione Servalli, i comandi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, nonché il prefetto di Salerno al fine di promuovere, presso la Prefettura di Salerno, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.

Sulla sicurezza duro anche l’affondo di Alfonso Senatore, quale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la sicurezza, legalità e immigrazione. «Si tratta di un film già visto - attacca - il sindaco e l’assessore alla sicurezza lanciano messaggi falsamente tranquillizzanti in una città in cui si susseguono i furti in appartamento, truffe ai danni di anziani, vandalismo e movida selvaggia». Da palazzo di città invece fanno sapere che il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha riconosciuto al Comune di Cava de’ Tirreni un finanziamento di 250mila euro per la realizzazione del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina.