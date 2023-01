Furti nel Cilento, ladri nel tabacchino: rubati anche Gratta e Vinci

Ancora furti nel Cilento. Questa notte i malviventi sono entrati in azione a Novi Velia. Il colpo è stato messo a segno all’interno di un tabacchino situato all’ingresso del paese. I ladri sono entrati dal retro del negozio tagliando le sbarre di ferro delle finestre. Sono entrati facendo razzie di sigarette, altra merce e i soldi presenti in cassa per un valore di oltre 15 mila euro. Hanno rubato anche biglietti del gratta e vinci per 2 mila euro. A quanto pare il tabacchino aveva il sistema di allarme fuori uso. Prima di scappare hanno messo a segno un secondo colpo. Sono entrati nel vicino parrucchiere sempre tramite le finestre ma qui hanno prelevato circa 900 euro dalla cassa. Grazie