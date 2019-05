Sabato 4 Maggio 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilanza privata armata per difendere il cimitero di Brignano da raid notturni, atti vandalici e furti. Il servizio partirà stasera e sarà operativo tutti i giorni della settimana a cominciare dalle 20.30. I vigilanti terranno sotto controllo l’intera area, con stazionamento dinamico a ogni ingresso del cimitero, fino alle 5.30 del mattino. Il servizio è programmato, almeno per il momento, per i prossimi tre mesi. Sempre che nel frattempo si riescano a installare le otto telecamere previste per la videosorveglianza della zona. Ha dunque seguito l’atto di indirizzo della giunta comunale, deliberato un mese fa, a salvaguardia della necropoli di Brignano.