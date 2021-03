Furti di rame dal Cilento a Caserta, sgominata la banda: otto arresti

Otto persone sono state arrestate dai carabinieri in provincia di Caserta, al termine di indagini su una serie di furti commessi in Cilento, nel Casertano e in provincia di Napoli.

I militari della compagnia di Agropoli identificato i componenti di una banda di ladri che avrebbe messo a segno diversi colpi, prediligendo i posti in cui era presente un'ingente quantità di rame: dall'Oasi del Fiume Alento ad opifici, cabine elettriche, sedi operative di aziende e centrali telefoniche.

Il gruppo - secondo quanto ricostruito dagli investigatori- avrebbe messo a segno colpi anche in abitazioni, depositi e rimessaggi di barche, per un giro di affari stimato in circa 150.000 euro di refurtiva, sottratta in diversi raid effettuati a San Giovanni a Piro, Castellabate, Prignano Cilento e Cicerale, Lusciano, Acerra e Montoro.

Il gruppo criminale, anche se era concentrato sui furti di rame, non disdegnava anche refurtiva di altro genere, rubando anche alcune derrate alimentari.