I residenti delle zone alte di Salerno sono pronti a ripartire con la sicurezza fai da te e le ronde, mentre si stringe il cerchio attorno alla banda che sembrerebbe aver messo a segno i furti all'interno delle abitazioni dei rioni collinari nell'ultimo periodo. Dopo l'episodio avvenuto a Casa Manzo lo scorso martedì sera, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio e si sono messe subito a lavoro per risalire all'identikit dei topi d'appartamento che stanno trasformando in incubo le serate dei cittadini di Casa Manzo, zona Panoramica, Brignano e Ogliara. Più persone, molto probabilmente straniere, avrebbero agito nuovamente anche mercoledì sera proprio nella zona di Ogliara provando ad intrufolarsi in una villetta, scavalcando il muretto di cinta dell'abitazione e operando con attrezzi atti allo scasso.

Adesso i cittadini sono pronti a (ri)organizzarsi con i controlli e i turni serali per tranquillizzare anche e soprattutto i più anziani che abitano nella zona e che ora hanno paura di rimanere soli in casa. Da martedì sera, il Parco Orsini, in zona Casa Manzo è sorvegliato speciale, dopo il furto avvenuto nell'abitazione della maestra Stefania (insegnante dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II nella zona orientale), la quale porta ancora sul volto i segni della violenza subita. Dopo essere rientrata in casa, infatti, l'amara sorpresa. Tre uomini dall'accento straniero erano intenti a svaligiarle la casa, quando la donna ha capito cosa stesse accadendo e ha provato a difendersi e a recuperare parte della refurtiva è stata picchiata con pugni e calci e scaraventata contro un mobile. Il tutto mentre i malviventi entravano in un altro appartamento per mettere a segno un colpo anche lì. Le urla di Stefania avevano attirato alcuni residenti che si trovavano per caso in zona e che sono intervenuti.

Da lì la colluttazione con uno dei ladri e poi la fuga in un'auto nera di grossa cilindrata risultata poi rubata. L'episodio ha fatto scattare (nuovamente) l'allarme sicurezza tra i cittadini che ieri mattina hanno inviato una pec a palazzo di città indirizzata al sindaco Enzo Napoli, all'assessore Tringali, al questore Conticchio e al comandante della municipale Battipaglia. L'istanza - in cui viene richiesto un incremento dei controlli soprattutto durante le festività - è firmata dal presidente del comitato di quartiere (Brignano, Casa Manzo) Massimo Ronca: «Nonostante ci supportiamo con i gruppi emergenza - scrivono nella lettera - non riusciamo a vivere con serenità. Adesso chiediamo la massima collaborazione». In attesa di una risposta da parte dell'amministrazione i cittadini da ieri sera sono tornati a mettersi in auto per compiere il giro di controllo. Gruppi whatsapp per organizzarsi e per segnalare presenze sospette, poi si parte e chi è di turno corre a difendere il cittadino che ha segnalato anomalie. Una vera e propria organizzazione in cui la fa da padrona la solidarietà, a difesa di chi è più fragile.

«Il comitato nasce dall'emergenza - sottolinea il presidente Ronca - stiamo cercando di supportare tutti. Le notizie ci arrivano in tempo reale sul gruppo e adesso siamo ben organizzati avendo vissuto un periodo nero: grazie a questo sistema siamo riusciti a sventare nove furti. Nelle nostre zone è più semplice entrare ed uscire - continua - perché si è facilitati dall'autostrada, dai terreni circostanti, dal cimitero. Oramai hanno capito le nostre modalità: se interveniamo in un posto, sono pronti a scappare poi altrove sapendo che ci dirigiamo verso quel primo posto. Addirittura, abbiamo tutti scaricato le applicazioni sui cellulari che ci permettono di riconoscere dalle targhe le auto rubate. Adesso faremo nuovi giri serali per fare una ricognizione: guardiamo se le auto presenti appartengono a residenti o sono estranee e così ci aiutiamo. Siamo sempre in due e faremo lo stesso durante le festività, sperando che la nostra voce e le richieste di aiuto possano arrivare a chi di dovere».