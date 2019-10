Giovedì 10 Ottobre 2019, 12:01

Furti nelle abitazioni, arrestati due sarnesi. I Carabinieri della Stazione di Sarno, agli ordini del comandante Toni Vitale, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Nocera, hanno sottoposto agli arresti domiciliari due A.P., A.B., entrambi di 30 anni.Le misure cautelari sono scaturite da una accurata attività d’indagine eseguita dai militari dell’Arma che, in seguito ad un furto in abitazione, verificatosi a Sarno lo scorso luglio, hanno ricostruito la dinamica dei fatti fino a giungere all’identificazione degli autori del reato, assicurandoli alla giustizia.