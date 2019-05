Domenica 12 Maggio 2019, 06:05

È conclusa l’indagine su una presunta banda di ladri, colpevole di aver rubato dall’interno di alcune auto in sosta, oltre che gli stessi veicoli, nel parcheggio dell’ospedale di Perugia. Sono cinque persone, tutte residenti dell’Agro nocerino che ora rischiano di finire sotto processo. La figura di spicco dell’inchiesta è un 42enne di Scafati, E.E. , che risponde di un tentato furto, insieme ad altri cinque capi d’accusa. Con lui ci sono una marocchina, S.M. , T.P. , una 50enne senza precedenti di Nocera Inferiore. O.B. , 40enne nocerino e N.G. , di San Marzano sul Sarno. L’indagine della procura umbra parte proprio dalla figura dello scafatese, ristretto ai domiciliari, ma che poteva viaggiare per un permesso che usava per recarsi all’ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Perugia. Andava lì per sottoporsi a delle cure legate ad una patologia acuta di cui soffriva. Nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2017, le forze dell’ordine cominciarono a raccogliere diverse segnalazioni per furti commessi all’interno delle auto.