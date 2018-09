Giovedì 27 Settembre 2018, 13:38

PERTOSA - Ladri in azione questa notte a Pertosa. Rubate attrezzature e macchinari portati via su un furgone bianco avvistato poi a Eboli. E forse lì abbandonato. Accertamenti in corso. Intanto i cittadinid i Buccino, Salvitelle ed Auletta hanno avviato una raccolta firme per chiedere più forze dell'ordine per contrastare i tanti furti - così è scritto nella lettera di accompagnamento alla raccolta - che si sono registrati sul territorio.