Ricercato in Campania per furto di opere d'arte, è stato rintracciato arrestato nell'Astigiano dalla Squadra mobile della polizia di Asti. Il 48enne campano deve scontare due anni e otto mesi di carcere per una pena definitiva, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Napoli, perché ritenuto responsabile di alcuni furti su commissione avvenuti nel Salernitano.



In particolare, l'uomo, insieme ad altri complici, aveva rubato quadri d'autore di ingente valore da alcune abitazioni private. «Il traffico illecito delle opere d'arte - spiegano dall'ufficio di gabinetto della Questura - costituisce, al pari del mercato illegale di droga e armi, un business particolarmente redditizio, tanto da attrarre l'attenzione delle mafie che ne gestiscono il mercato a tutti i livelli, dal furto alla vendita, acquisendo ingenti guadagni». © RIPRODUZIONE RISERVATA