Furti e razzie, l'emergenza: «Un solo tentativo su sette viene denunciato»

Su sette tentativi di furto, solo uno viene denunciato. Sono i numeri esigui raffrontati a Baronissi e frazioni, tra i tentativi di furto e le denunce che vengono poi presentate ai carabinieri. Il numero non è confortante, anche perchè spesso si prova a far da sè: non solo l'idea di riunirsi in ronde notturne, così come già avvenuto, ma anche il rischio di farsi giustizia da soli.

Nelle scorse settimane, ad esempio, quasi si è sfiorata la tragedia. Lo hanno dimostrato alcuni video diffusi in rete, in cui cittadini incoraggiavano vicini di casa a ricorrere alle armi per allontanare i malviventi dalle proprietà private.

Era accaduto ad Aiello, quando un ladro che aveva provato a introdursi in un'abitazione è stato scoperto e filmato, mentre in sottofondo qualcuno invitava a «sparare».

In quella zona, secondo i residenti, i furti proseguono da oramai due mesi inoltrati. A esprimere preoccupazione è il circolo cittadino di Fratelli d'Italia, che annuncia di voler rendere partecipe il governo dell'emergenza sicurezza. «Riteniamo che la problematica sia frutto di una non corretta informazione su come comportarsi successivamente alla segnalazione degli atti depredatori.

Purtroppo molti cittadini sono convinti, non per loro colpa, che chiamando il 112 con l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo sia concluso il percorso. Tuttavia così non è. Infatti per tale ragione a Baronissi le denunce effettivamente registrate sono poco più di 10 nell’ultimo mese di dicembre, contro i circa 70 furti tentati o consumati che, invece, sarebbero stati segnalati». Riteniamo doveroso collaborare con la cittadinanza e offrire supporto a chi volesse avere informazioni maggiori o essere accompagnato per formalizzare quanto subito - è la proposta di FdI - Ci rendiamo disponibili con il supporto gratuito dei nostri legali a chiarire e fornire informazioni ai cittadini».