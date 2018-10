Furti seriali nelle auto, identificato un secondo ladro

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 21:53

Eboli- Furti seriali nelle auto in centro, identificato un altro ladro. L'operazione è avvenuta grazie a una telecamera privata posizionata in via Paesano. Le immagini sono al vaglio degli investigatori. La risoluzione del filmato non è ottima. La sagoma del ladro, però, è evidente. La telecamera sorprende il malvivente mentre rompe un vetro di una macchina e si appropria degli oggetti presenti all'interno dell'abitacolo.Pochi giorni fa un altro ladro è stato identificato in via Gagarin, grazie alla telecamera privata di un negozio. In questo caso le immagini sono chiare. Il ladro ripreso dalla videocamera è un pregiudicato con diversi precedenti specifici. La speranza adesso è che la tregua resista.Da almeno due notti non vengono segnalati danni. Il sindaco di Eboli si è rivolto al prefetto di Salerno per chiedere rinforzi e più pattugliamenti delle forze dell'ordine.L'opposizione sottolinea la spesa da 75 mila euro per riattivare la videosorveglianza comunale (bloccata nel maggio scorso) che finora non ha ancora individuato alcun ladro. Nemmeno nei furti avvenuti di giorno alle spalle del Comune in un'auto parcheggiata sotto l'ufficio del sindaco.