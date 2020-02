LEGGI ANCHE

Aveva residenza nell'Agro nocerino, a Nocera Inferiore , ma era ricercato in ragione di un mandato d'arresto europeo per aver fatto parte di una banda che assaliva e rubava i camion in. E' stato arrestato giorni fa A.G.P. , 51enne di origininoto alle forze dell'ordine, finito in manette dopo le comunicazioni e la sua individuazione tra polizia die quella francese. L'uomo è stato raggiunto dal provvedimento, poi eseguito dagli agenti del commissariato guidato dal vice questore Luigi Amato. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al furto.Secondo le indagini, l'uomo sarebbe vicino alla "Sacra corona unita", organizzazione criminale di connotazione mafiosa che ha il suo centro in Puglia. La condanna definitiva per l'uomo era stata emessa dal tribunale di Lione. Stando alle informazioni raccolte, il 51enne avrebbe fatto parte di una banda dedita ad una serie di furti ai danni di autotrasportatori, perpetrati lungo la rete stradale transalpina. Secondo le indagini condotte dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale francese, il gruppo avrebbe commesso almeno 38 furti, avvenuti dal febbraio 2012 nel territorio di Parigi, Lione e Orleans. Bottino degli assalti elettrodomestici, computer, sigarette, componenti HiFi, capi di abbigliamento, attrezzature sportive, scarpe e strumenti musicali per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto nel carcere di Salerno, a disposizione della presidenza della Corte d'Appello, per gli adempimenti di rito, finalizzati all'esecuzione della condanna.