Venerdì 26 Ottobre 2018, 12:52

Operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri forestali del parco. In località Vallone Paolo-Guarino a Sanza, il comandante Marco Mirra e gli agenti di servizio hanno scoperto il taglio abusivo di 18 piante di cerro e il furto di circa 140 quintali di legname. Sul posto sono stati rinvenuto altri 80 quintali di legna già tagliata pronta per essere portata via. L’area è stata sottoposta a sequestro con un’informativa alla Procura della Repubblica di Lagonegro. Indagini in corso da parte dei carabinieri forestali per individuare i responsabili.