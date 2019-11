Sopresa dai carabinieri della stazione di Agropoli in flagranza di reato, una donna cubana di 40 anni è stata arrestata con l'accusa di furto in abitazione e violazione di domicilio.



La pattuglia dei carabinieri si è precipatata su posto dopo essere stata attivata da una telefonata giunta al 112. A fare la telefonata è stata la proprietaria dell'abitazione che si è accorta della presenza di qualcuno all’interno della casa. Forse la quarantenne pensava che non ci fosse nessuno. La proprietaria di casa, senza farsi prendere dal panico, ha allertato i militari e ha così consentito il loro tempestivo intervento sventando il furto.



Quando i carabinieri sono arrivati, la donna aveva già riempito due borse di refurtiva. Dopo l'arresto è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.