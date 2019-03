Martedì 19 Marzo 2019, 18:52

Colpo grosso la notte scorsa ad Agropoli. Malviventi si sono introdotti in una villetta disabitata di via Fontana dei Monaci, a pochi passi dalla Baia di Trentova. Sono riusciti ad entrare nell'edificio dopo aver smontato gli infissi. Una volta dentro hanno portato via di tutto. Oltre agli infissi, il letto, il divano, mobili e caldaia.Un colpo ingente. Il proprietario si è accorto di quanto accaduto soltanto questa mattina quando si è recato sul posto per eseguire dei lavori di giardinaggio.Il caso è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso. L’appello dei proprietari è a segnalare qualunque movimento sospetto visto in zona.