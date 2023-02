Furto in appartamento: sradicata la cassaforte con i fucili da caccia

Ladri in azione in località San Pietro di Scafati, dove si registra un incremento dei furti in appartamento e di auto. Presa di mira un’altra abitazione della zona. Rubati soldi, oggetti d’oro e finanche armi. I malviventi avrebbero, infatti, sradicato dalla parete una cassaforte contenente fucili da caccia, regolarmente detenuti. Si tratta dell’ennesimo allarme scattato qualche giorno fa.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza locale dai proprietari di casa, che hanno trovato l’appartamento a soqquadro oltre a rinvenire, non senza sorpresa e sgomento, un buco nella parete dove era stata collocata la cassaforte per le armi. Cassaforte che poi è sparita assieme ai malviventi che l’hanno assaltata.

Non c’era nessuno in casa quando i ladri sono entrati in azione. Di sera, complice il buio, i furfanti non hanno avuto alcuna difficoltà ad intrufolarsi all’interno dell’appartamento. Approfittando dell’assenza dei proprietari, avrebbero avuto, tra l’altro, tutto il tempo per rovistare ovunque e cercare soldi e oggetti di valore. I malviventi non si sono scoraggiati nel tentare, vanamente, di aprire la cassaforte fissata nella parete della stanza da letto. Con arnesi da scasso hanno ricavato un buco nella parete per staccare e portare via la cassaforte con dentro i fucili. Armi detenute regolarmente ed utilizzate dal padrone di casa, appassionato di caccia. Le indagini sono attualmente in corso. I carabinieri del reparto di via Oberdan hanno acquisito tutti gli elementi per cercare di rintracciare i responsabili che sono riusciti a far perdere le loro tracce, fuggendo con il corposo bottino. Ancora sotto choc i proprietari di casa, operaio lui, casalinga la moglie.